Politie kan daders van brandstichting fietsenstalling identificeren

12 juli 2019

Woensdagavond brak er brand uit in de fietsenstalling aan het station in Landen. Al snel twijfelde brandweer en politie of het wel om een accidentele brand van een bromfiets ging. Het technisch labo en een branddeskundige van het parket kwamen ter plaatse voor onderzoek en het was duidelijk dat het om brandstichting ging. De politie voerde een onderzoek en dankzij camerabeelden kwamen twee verdachten in het vizier. De politie kon intussen een jongen van 17 jaar uit Gingelom en een 15-jarige uit Landen identificeren als brandstichters. De jeugdrechter zal over hun lot beslissen. Bij de brand raakte niemand gewond, wel raakte de fietsenstalling, vijftien fietsen en een bromfiets verwoest.