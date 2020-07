Plopsaqua op de grens van Landen en Hannuit dan toch open in december DDH

22 juli 2020

15u32 0 Landen Het nieuwe waterpretpark ‘Plopsaqua’, dat Studio 100 bouwt op de grens van Landen en het Waalse Hannuit, zou dan toch nog voor de kerstvakantie kunnen open gaan. De werken liepen de voorbije maanden achterstand op maar die zou intussen weggewerkt zijn. Het park zal ook goed zijn voor 35 extra voltijdse equivalente jobs in de regio.

Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders) is hoopvol. “Vooral in de maanden april en mei, toen de coronacrisis volop woedde, geraakten leveranciers niet op de werf en liepen de werken een achterstand op maar intussen draait alles weer op volle toeren en heb ik de indruk dat alles goed opschiet”.

Oorspronkelijk was 5 december vooropgesteld als openingsdatum maar daar was van bij het begin al een marge ingecalculeerd zodat Debroux een opening dit jaar niet uitsluit. “Vraag is vooral hoe het zal kunnen opstarten. Hopelijk komt er geen tweede coronagolf want het zou jammer zijn als zo’n park niet voor 100% kan opstarten door nieuwe maatregelen”.

Het park wordt 4800 vierkante meter groot en bestaat uit een 25 meter- en instructiebad maar zal vooral een groot recreatief gedeelte hebben met drie spectaculaire glijbanen, een golfslagbad, Wild River, playhouse, peuterbad, bubbelbaden, buitenzwembad, ligweide en sauna. De zones worden volledig rond de leefwereld van Bumba en Maya de Bij ingericht. Het nieuwe waterpretpark vervangt ook het stedelijk zwembad van Landen. Het park is het tweede dat de groep bouwt, na eentje in De Panne, in ons land.