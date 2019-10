Paard en pony onderweg naar station Kristien Bollen

16 oktober 2019

19u18 1

Politie kreeg deze namiddag rond 15.30 uur melding van twee loslopende dieren in de Kraanbeekstraat in Landen. Een paard en een pony liepen er in de richting van het station van Ezemaal. Mogelijk konden de dieren ontsnappen uit een nabijgelegen manège. Of het duo effectief van plan was om er een trein-uitstapje van te maken is niet geweten.