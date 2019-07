Oude verfwinkel in Landen stort deels in Vanessa Dekeyzer

02 juli 2019

15u17 0 Landen Een deel van de Brugstraat blijft afgesloten, nadat de oude verfwinkel op de hoek van het Stationsplein met de Brugstraat maandagavond deels instortte. Ook het naastgelegen café blijft verplicht gesloten om de nodige opruimwerken te kunnen uitvoeren. De bewoners van de appartementen boven het café mogen wel weer naar huis.

Landen lijkt niet gespaard te blijven van onheil. Na de zware brand in een appartementsgebouw in de Stationsstraat, stortte het achterste deel van de oude verfwinkel maandagavond in. Even werd er gevreesd dat er mogelijk een slachtoffer zou gevallen zijn bij die instorting, omdat er melding van krakers was gemaakt. Maar na onderzoek met speurhonden, bleek er niemand in het leegstaande pand aanwezig te zijn.

Grote kraan

De stad had eerder al een sloopvergunning afgeleverd voor het getroffen pand, zodat hier een nieuwbouwproject kan gerealiseerd worden. Maar door de erbarmelijke toestand van het gebouw, viel het achterste stuk in. “We vreesden dat de stabiliteit van het hele gebouw in het gedrang zou komen en dus lieten we een stabiliteitscoördinator ter plaatse komen”, zegt waarnemend burgemeester Gary Peeters (CD&V). “Die heeft ons gegarandeerd dat het hoofdgebouw stabiel is. De brandweer van Genk is wel vannacht langs gekomen met een grote kraan om een verdere instorting achteraan te voorkomen en zo de achterliggende panden te vrijwaren.”

“We blijven uit veiligheid tot en met zondag gesloten want er is nog kans op instorting.” Liesbeth Eraly

Uit veiligheidsoverwegingen werd het café naast het getroffen pand, Place To Be, verplicht gesloten. De vier appartementen boven het café werden ontruimd. De bewoners mogen vandaag weer naar hun woning, omdat er geen gevaar meer is, maar het café blijft gesloten omdat er op het achterliggende bijgebouw, waar de biljarttafels staan, mogelijk nog brokstukken kunnen vallen. “We blijven uit veiligheid tot en met zondag gesloten want er is nog kans op instorting. We staan ook zelf achter die beslissing, omdat we onszelf en vooral onze klanten niet in gevaar willen brengen. Het geplande optreden van zaterdag van Danny Landelo en Gunther F. kan dus ook niet plaatsvinden”, zegt Liesbeth Eraly van Place To Be.

Vandaag komt de firma Croes een stuk van de voorgevel afbreken om zo een doorgang te kunnen maken voor de brandweer, zodat die verder puin kan opruimen. “Zolang deze sloopwerken duren, houden we het café uit veiligheidsoverwegingen gesloten. De totale afbraak van het pand, zal pas gebeuren in augustus, rekening houdend met het bouwverlof en de kermis op het Stationsplein van 9 tot 18 augustus.”