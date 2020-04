Opvang blijft verzekerd in de paasvakantie Vanessa Dekeyzer

03 april 2020

16u44 0

De stad Landen wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ook tijdens de paasvakantie kinderopvang gegarandeerd blijft voor kinderen van ouders die in de essentiële sectoren werken, voor wie thuiswerk niet mogelijk is, voor kinderen van ouders die op deze moment nood hebben aan extra ondersteuning.

“Er was contact met alle opvanginitiatieven voor de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar. Noodopvang voor hen blijft gegarandeerd”, zegt Saartje Ieven (L’anders), schepen bevoegd voor Kinderopvang. “De voorziene paassluiting van het stedelijk kinderdagverblijf ‘Ons Zonneke’ is geannuleerd.De opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen zal gratis gebeuren door Ferm Kinderopvang Landen in de vier contactbubbels, verbonden aan de scholen, waar deze kinderen eerder al werden opgevangen. Andere noden werden bevraagd via scholen en onze netwerken. Voor elke individuele vraag proberen wij mee te zoeken naar een oplossing. Wie nood heeft aan opvang of andere vragen heeft, kan zich wenden tot het lokaal loket kinderopvang via welzijn@landen.be en het nummer 011/67.29.15.”