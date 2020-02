Opschorting voor leerling die mes mee naar school brengt KAR

11 februari 2020

16u51 0

Een man uit Landen heeft de probatie-opschorting gekregen omdat hij in zijn middelbare school opdook met een mes. Stijn M. lag op 29 november vorig jaar met medeleerlingen en de directie overhoop in de school in Landen. Het steekwapen had een metalen handvat en een blad van tien centimeter. M. verklaarde zelf niet met het mes gedreigd te hebben, maar volgens hem zat het nog in zijn laptoptas toen hij op school arriveerde. Hij gaf wel toe boos te zijn geweest en “ongepaste bewoordingen” te hebben gebruikt.

Volgens de rechtbank is er sprake van schuldinzicht en lijken het eenmalige feiten te zijn geweest. M. werd een maand na de feiten wel van school gestuurd. De rechter gaf hem de probatie-opschorting onder verschillende voorwaarden. Zo moet hij zich onder andere intensief psycho-medisch laten begeleiden. Het wapen werd verbeurdverklaard.