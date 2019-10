Oppositiepartij Open Vld vraagt dat de waarnemend directeur Bottu op non-actief wordt gezet Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

17u00 0 Landen Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg Open Vld aan het stadsbestuur om waarnemend directeur Kitty Bottu tijdelijk op non-actief te zetten tot geweten is of ze al dan niet in beroep gaat tegen het vonnis van de Correctionele Rechtbank van Leuven. Kitty werd schuldig bevonden aan schriftvervalsing, maar kreeg de gunst van opschorting van straf.

“Hoe kan een waarnemend algemeen directeur in deze situatie haar werk naar behoren uitvoeren en hoe kan zij haar medewerkers op een objectieve manier evalueren?”, vraagt fractieleider Didier Reynaerts zich hardop af. “Elke autoriteit ontbreekt op dit ogenblik. Bijkomend vraagt onze partij zich af of het huidige bestuur een tuchtprocedure in gang zal zetten of niet. Het kan toch niet zijn dat ‘gewone werknemers’ voor de minste fout streng aangepakt worden terwijl leidinggevenden ongestraft de dans kunnen ontspringen. Open Vld overweegt alvast ernstig om deze zaak aan te kaarten bij de toezichthoudende overheid en bij Audit Vlaanderen.”

Voldoet aan aanwervingsvoorwaarden

“Mevrouw Bottu heeft toegegeven dat ze een fout gemaakt heeft, maar zij heeft deze feiten nooit gedaan met de intentie het bestuur te benadelen of te schade of uit eigenbelang of om zich persoonlijk te verrijken. Dit was ook niet het geval”, reageert burgemeester Gino Debroux (L’anders). “De rechter sprak in zijn vonnis uit dat de feiten bewezen zijn, maar dat het doel van de strafwet schijnt te kunnen bereikt worden zonder daadwerkelijke strafoplegging. Mevrouw Bottu behoudt hierdoor een blanco strafregister. Op basis hiervan voldoet zij aan alle aanwervingsvoorwaarden en blijft zij voldoen aan de voorwaarden om in dienst te kunnen blijven.”

“Wat open Vld bedoelt met ‘gewone werknemers die voor de minste fout streng worden aangepakt’, is me onduidelijk”, gaat de burgemeester nog verder. “Er is steeds een menselijke aanpak bij alle personeelsleden. Geregeld stellen we fouten vast die gemaakt worden door het personeel. We zijn eerder voor het voorkomen van het opnieuw maken van fouten dan voor het onmiddellijk repressief optreden. Wij willen ons nu gewoon concentreren op een goede dienstverlening naar de toekomst en geen verdere energie steken in een fout gemaakt door de OCMW-secretaris in 2016, toen Open Vld de stad bestuurde.”