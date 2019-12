Oppositie kwaad om aanstellen van “hulpje van burgemeester” Kristien Bollen

16 december 2019

18u29 4 Landen De Landense oppositiepartijen (Groen, Open Vld en N-VA) hebben heel veel vragen en bemerkingen over de meerjarenbegroting die op de gemeenteraad van morgen, dinsdag 17 december, wordt voorgesteld. Maar één punt is alvast onaanvaardbaar voor hen: het aanstellen van een kabinetsmedewerker in Landen. Volgens burgemeester Gino Debroux kloppen een aantal beweringen niet en is dit “een zeer straffe persoonlijke aanval”.

“Kabinetsmedewerkers zijn een recent verschijnsel in centrumsteden. Daar worden ze aangeworven vanuit een noodzaak door het vele werk en taken die een burgemeester in één dag niet aankan. In kleinere gemeenten zoals Landen is dit fenomeen quasi onbestaande. Het werk van een burgemeester kan in zulke steden perfect door éénpersoon gedragen worden . In Landen daarentegen heeft de burgemeester beslist om zijn ambt niet voltijds op te nemen en deeltijds te blijven werken. Daar moet de Landenaar nu tweemaal voor betalen”, klinkt het bij de oppositie.

Politieke aanstelling van 125.000 euro

Het mandaat waarvoor hij betaald wordt, zal deels uitbesteed worden aan een kabinetsmedewerker. Het is onduidelijk hoe deze aangesteld gaat worden, maar uit de commissievergadering van vorige week is gebleken dat het onzeker is dat deze via een openbare procedure zal gebeuren. Al meer dan een jaar wordt in de wandelgangen gesteld dat het om een politieke aanstelling zou gaan. Voor dit bijkomend betaald mandaat is er in de meerjarenplanning 125.000 euro belastinggeld voorzien”, zegt de oppositie.

“Het aanstellen van een kabinetsmedewerker getuigt van een sterk wantrouwen van de politiek naar het personeel en wijst op onderlinge spanningen binnen de twee coalitiepartijen. Wij wensen ons dan ook uitdrukkelijk te distantiëren van dit beschamend schouwspel”, aldus de partijen Groen, Open Vld en N-VA.

Steeds bereikbaar

Volgens burgemeester Gino Debroux (L’anders) kloppen een aantal beweringen niet en noemt hij het zelfs een ‘zeer straffe persoonlijke aanval’. “Nooit eerder was een burgemeester meer aanwezig in het stadhuis dan ik. Ik ben 24 op 7 beschikbaar en bereikbaar voor de burgers. Het klopt ook niet dat ik nog halftijds werk buiten mijn burgemeesterschap. Dat is ongeveer slechts één vijfde. Ik wil er op wijzen dat mijn voorgangster nog een dokterspraktijk had, maar dat bleek toen voor niemand een probleem. Bovendien oefen ik geen enkel mandaat uit in een intercommunale en cumuleer ik ook hier niet of met een ander politiek mandaat”.

Geen meerkost

“De functie van halftijds administratief medewerker wordt in het organogram voorzien. Deze persoon zal een deel van de taken overnemen van een gepensioneerde (voltijds) van het secretariaat, die niet vervangen werd. Het gaat dan onder andere over agendabeheer, vastleggen van afspraken, en protocollaire aangelegenheden. Daarnaast zullen ook een aantal taken opgevolgd worden van persoonlijke aard en vallend onder de vertrouwelijkheid van de burgers naar de burgemeester toe. Verder zal er beleidsondersteuning gegeven worden. Op deze manier zal geprobeerd worden om de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Door dit op deze manier te voorzien gebeurt dit ook in alle transparantie. In het verleden werden deze taken vaak opgedragen aan één of meerdere personeelsleden”, gaat de burgemeester verder. “In totaliteit zal dit aan de inwoners van Landen niets meer kosten. Getuige hiervan is het feit dat we de belastingen zullen verlagen”.

Niet uitzonderlijk voor een gemeente

De burgemeester wil er tenslotte ook op wijzen dat heel veel andere gemeenten op eenzelfde transparante manier werken. “Als voorbeelden: de burgemeester van Hannuit (eveneens 16.000 inwoners) heeft twee voltijdse kabinetsmedewerkers in dienst en de burgemeester van Glabbeek (met 5.000 inwoners) heeft één voltijdse kabinetsmedewerker”.