Opnieuw wekelijkse donderdagmarkt in Landen Vanessa Dekeyzer

20 mei 2020

14u46 0 Landen Donderdag 21 mei vindt de wekelijkse markt opnieuw plaats op het Marktplein. Er wordt als gevolg van de coronamaatregelen slechts een deel van het plein in gebruik genomen met één enkele verplichte ingang en aparte uitgang.

“De te volgen circulatie wordt duidelijk aangegeven en hierbij hebben we rekening gehouden met de looprichting van de Stationsstraat”, zegt Gary Peeters (CD&V), schepen van Lokale Economie. “De gangen zijn extra breed gemaakt zodat je overal de sociale afstand van anderhalve meter kan respecteren. We voorzien ook stewards om de bezoekers indien nodig te begeleiden naar de in- en uitgang. Zij zullen er ook op toezien dat de ontsmettingszuilen voor de handen, die aan de in- en de uitgang van de markt worden opgesteld, door elke bezoeker worden gebruikt.”

Ook de deelnemende marktkramers hebben bepaalde verplichtingen waaraan ze moeten voldoen. Zo moeten ze net als hun personeel verplicht een mondmasker dragen. “En ze moeten er voor zorgen dat de klanten de mogelijkheid hebben om de handen te ontsmetten na elk contact, na het gebruik van bancontact of na het aanraken van de goederen”, aldus schepen Peeters. “We vragen tot slot om van het marktbezoek geen leuk uitstapje te maken. Kom alleen, doe je boodschappen en ga daarna onmiddellijk terug naar huis.”