Open Vld Landen ontgoocheld over beleidsplan

10 juli 2019

Open Vld zegt teleurgesteld te zijn in het beleidsplan voor de volgende vijf en een half jaar. “Het is, op enkele alinea’s na, een platte reductie van alles wat de Vlaamse overheid aan decretale verplichtingen oplegt aan een gemeentebestuur”, zegt Open Vld oppositieleider Didier Reynaerts.

“De eigen inbreng, voorstellen en vernieuwende stappen qua beleidsvisie en een mogelijke implementering ervan door het huidige college is zonder meer bedroevend te noemen”, gaat Didier verder. “Nagenoeg nergens wordt er concreet gedefinieerd hoe men de aangeduide doelen wil uitvoeren.”

Volgens Open Vld wil de inwoner van Landen vooral tekst en uitleg van het stadsbestuur over de aanpak van thema’s die hen rechtstreeks aanbelangen. “Zo’n thema’s zijn bijvoorbeeld de herinrichting van de Stationstraat, een nieuw jeugdhuis, een gebruiksvriendelijke culturele infrastructuur en zorg voor ouderen en de armoede in de stad. Bovendien willen we een kordaat, verantwoord financieel beleid in Landen. De Landenaar heeft daar recht op. Als we akkoord zouden gaan met het voorliggende beleidsplan tekenen we een blanco cheque, want nergens staat hoe men dat wil of zelfs maar kan betalen. Daar dienen we de belastingbetaler echt niet mee.”