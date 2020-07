Op zoek naar de perfecte staycation, deel 1: in een klein stationnetje ‘s morgens in Racour

Landen

Dat #staycation een populaire hashtag wordt deze zomer, hoeven we niemand uit te leggen. Maar niet getreurd. Vijf weken lang bewijzen we dat je ook in het Hageland een bijzonder verblijf kan boeken. Deze week gaan we op bezoek bij Jo Uytterhoeven en Hilde Pottel die het oude stationsgebouw van Racour (Landen) restaureerden en er vakantiewoningen in onderbrachten waarvan twee in heuse treinwagons. Weg zijn wij! Ontdek alle andere plekjes in ons dossier