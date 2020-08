Ontvoerde Burgemeester Gino Debroux teruggevonden door jonge speurders van zomerkamp DDH

11 augustus 2020

18u50 0 Landen Gino Debroux (L’anders) werd recent ontvoerd voor een spel van jeugdkamp Jocrevak, een privé vzw die onder andere opvang in de zomer voorziet in Landen. “Ik was op voorhand eigenlijk niet op de hoogte van het feit dat ik zogezegd gekidnapt was”.

Het was de vijftienjarige Kato die met het plan op de proppen kwam en het spel lanceerde, gebaseerd op de formule van Cluedo. “Tijdens onze zomerkampen werken we altijd rond thema’s en eentje was Mission Impossible. Hiervoor bedachten we dus de zoektocht naar de ontvoerder van de burgemeester. Bedoeling was dat de deelnemers konden achterhalen wie hem had meegenomen en waar hij zat. Ik stak hier echt wel veel werk in want ik wist dit pas enkele dagen voordien”, zegt ze. Haar mama Peggy is alvast trots op haar dochter en wilde haar toch graag een beetje verassen. “Toen ze zei ik wil dit doen, dacht ik het zou wel fijn zijn als de burgemeester ook echt langskwam bij het einde en dat deed hij ook”.

Gino zelf vond het een leuk initiatief, ook al hoorde hij pas achteraf dat hij ontvoerd was. “De mama van Kato belde mij en vroeg of ik bij de ontknoping aanwezig kon zijn op de plek waar ze me hadden meegenomen. Natuurlijk doe je dat met plezier. Mijn ontvoerder bleek de burgemeester van Tienen, Katrien Partyka, ik heb geen flauw idee waarom precies zij”.