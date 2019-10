Ontbijt voor de jeugdbewegingen Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

17u19 0 Landen De ‘Dag van de Jeugdbeweging’ kan in Vlaanderen jaar na jaar rekenen op heel wat belangstelling. Zowel kinderen als leiding trekken hun uniform aan om naar school of het werk te gaan. Het is het moment bij uitstek om te laten zien hoe trots zij zijn op hun jeugdbeweging.

Stad Landen wil, in samenwerking met de jeugdverenigingsraad, deze jongeren extra bedanken voor het grote engagement die ze leveren. “Dankzij hun waardevolle inzet kunnen heel wat kinderen en jongeren wekelijks genieten van spel en avontuur”, aldus volgens schepen van Jeugd Saartje Ieven (L’Anders).

Alle leden en leiding in uniform kunnen morgen (vrijdag) tussen 6.30 uur en 8.30 uur komen genieten van een gezellig ontbijtbuffet in het Sociaal Huis of het schoolgebouw van GO Walshoutem. De jongeren die er niet geraken, kunnen achteraf hun ontbijtpakket afhalen op de jeugddienst van Landen.