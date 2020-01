Ons Zonneke biedt na verhuis ook dringende opvangplaatsen aan Vanessa Dekeyzer

15 januari 2020

15u40 0 Landen Het stedelijk kinderdagverblijf Ons Zonneke kan sinds kort alle baby’s en peutertjes verwelkomen op het nieuwe adres, de Oscar Huysecomlaan, waar enkele weken eerder ook al het Huis van het Kind en de dienst welzijn hun intrek namen. In de nieuwe locatie wordt ook gestart met het aanbieden van dringende opvangplaatsen (DOP).

“We merkten dat we vaak niet konden tegemoet komen aan dringende opvangvragen voor een beperkte tijd. Ouders willen een opleiding volgen, er is een acute crisissituatie in het gezin, een grootmoeder kan tijdelijk haar kleinkind niet meer opvangen wegens ziekte,…Er zijn tal van redenen waarom een ouder binnen een korte tijdsspanne tijdelijk opvang nodig heeft,” aldus schepen voor Kinderopvang Saartje Ieven (L’anders).

Kind & Gezin geeft subsidies aan opvanginitiatieven die dringende opvangplaats aanbieden en aan de voorwaarden voldoen. Bij aanvraag van een dringende opvangplaats moet het kinderdagverblijf binnen de maand een antwoord bieden. “De opvang kan dan maximum vier maanden duren. Indien er langer opvang nodig is, zal het Lokaal Loket Kinderopvang, dat mensen helpt in hun zoektocht naar een opvangplaats, een belangrijke partner zijn”, aldus schepen Ieven.

Een officieel en plechtig openingsmoment volgt later dit jaar, wanneer de kindjes en het personeel helemaal ingeburgerd zijn in hun nieuwe stek.