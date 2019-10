Nieuwe sterren in spe schitteren op de première van Carta Blanca Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

09u59 0 Landen Zopas werd het startschot gegeven voor de allereerste les van Carta Blanca, een eigentijds kindermuziektheater, onder leiding van Elodie Botte en Anita Verlaenen.

De kinderen werden feestelijk onthaald nadat ze al even konden schitteren op de rode loper en hun naam vereeuwigden op de wall of fame. De lesgeefsters blikken nu al vooruit naar een fantastisch muzikaal jaar. En of er in Landen nieuwe sterren zullen ontdekt worden, daar zijn ze rotsvast van overtuigd. “Houd alvast onze website en Facebookpagina nauwlettend in de gaten”, klinkt het. “Nico De Rick, de drijvende kracht achter Carta Blanca, houdt iedereen langs deze weg op de hoogte van alle nieuwtjes.”