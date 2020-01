Nieuwe Landense Raad voor Dierenwelzijn heeft grootse plannen samen met de stad Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

10u12 0 Landen Landen heeft sinds november een officiële Raad voor Dierenwelzijn. Deze heeft nu de ambitie om het diervriendelijk label te behalen. Maar ook de inrichting van een hondenweide staat op de agenda van deze raad.

De raad bestaat, naast voorzitter Jean-Pierre Vangestel, ondervoorzitster Lore Latet en secretaris Michelle Latet, uit een twintigtal enthousiaste leden die samenwerken om de stad op verschillende vlakken te adviseren en bij te staan inzake dierenwelzijn in Landen.

“De raad zal zich samen met het stadsbestuur buigen over een aantal dringende kwesties, zoals de komst van de hondenweide, het zwerfkattenbeleid, het plaatsen van schuilhokken voor zwerfkatten, de reglementering omtrent markten en kermissen en dergelijke meer”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders), zelf een grote dierenvriend en bevoegd voor Dierenwelzijn. “Verder wil deze de inwoners van Landen zoveel mogelijk informeren over verschillende onderwerpen die onder de grote noemer van ‘dierenwelzijn’ vallen.”

In de loop van het jaar zal een aantal open vergaderingen georganiseerd waarbij verschillende deskundigen uitgenodigd worden om wat meer informatie te geven over actuele onderwerpen zoals kattenaids of FIV. Er komt ook een open vergadering waarbij de inwoners van Landen hun verwachtingen kunnen uiten en kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden inzake dierenwelzijn.

Verdere informatie over deze en andere vergaderingen kan je terugvinden in Licht op Landen, op www.landen.be en op de facebookpagina www.facebook.com/Dierenwelzijnsraad-Landen.