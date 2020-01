Nieuwe juwelenzaak Golden Crystal opende de deuren Vanessa Dekeyzer

22 januari 2020

12u57 1 Landen Op de hoek van de Stationsstraat met het Marktplein, waar vroeger kledingzaak Infernio gevestigd was, opende afgelopen weekend juwelenzaak Golden Crystal de deuren. “We hebben ook een exclusieve collectie van Bohemian Crystal”, zegt zaakvoerder Konstantin Cherentsov.

“Mijn boetiek is een mooie aanvulling op het bestaande handelsaanbod in Landen”, aldus Konstantin. “We hebben voor ieder wat wils, met collecties in elke prijsklasse, mooi geëtaleerd in ons gerenoveerde pand. Op korte termijn zullen we onze collecties zeker nog uitbreiden en ook de etalage wordt nog verder op punt gezet.”

Konstantin, die ook zelf in Landen woont, gelooft erg in het potentieel van zijn stad. “Naast de steun van de hogere overheden voor startende handelaars vonden we ook in het Landense stadsbestuur een bondgenoot. Zij helpen starters waar mogelijk.” Burgemeester Gino Debroux (L’anders) ging alvast op uitnodiging van Konstantin eens langs in de gloednieuwe zaak. “En we mochten ook tal van vriendelijke en warme buren en collega-handelaars verwelkomen. Ik was aangenaam verrast door zoveel positivisme en ik bedank graag iedereen voor de steun!”