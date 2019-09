Nieuwe inwoners krijgen warm welkom Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

13u42 0 Landen Landen heeft haar nieuwe inwoners hartelijk verwelkomd. Lore Fourie (L’Anders), schepen van Burgerzaken, dankte de nieuwe inwoners om Landen te kiezen als hun nieuwe thuis en gaf een overzicht van de belangrijkste troeven en evenementen van de Pepijnstad.

Ze benadrukte dat Landen niet enkel een stad van het platteland is maar ook een warme stad. “We vinden het belangrijk om jullie als nieuwe inwoners te laten kennismaken met elkaar en met ons, want als nieuwkomer in een nieuwe omgeving is het altijd een beetje zoeken. Wij willen van Landen een stad maken waar mensen zich thuis voelen, elkaar nog kennen, waar buren bij elkaar terecht kunnen, waar mensen met elkaar een praatje slaan op straat. Met dit initiatief willen wij dit graag stimuleren.”

Na de verwelkoming door burgemeester Gino Debroux (L’Anders) werden de nieuwe inwoners getrakteerd op een heerlijk, laat ontbijt met streekgebonden Landense lekkernijen. Met een lekker kopje koffie van de Landense koffiebranderij in Walshoutem, een glas fruitsap uit eigen streek , een vers geplukte bioappel en een stukje ‘knoebelkestaart’, een oud recept uit Overwinden, werd het een geslaagde kennismaking. “Door te kiezen voor streekeigen hapjes en drankjes paste de onthaaldag van de nieuwe inwoners ook meteen in de Week van de Duurzame Gemeente”, besluit schepen Fourie.