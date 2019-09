Mooimakers krijgen herkenbare bodywarmers van de stad Landen Vanessa Dekeyzer

16 september 2019

15u24 3 Landen In Landen zijn een dertigtal ‘Mooimakers’ actief. Dat zijn vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor een proper en mooi Landen. Zij rapen samen met de stadsdiensten het zwerfvuil van de Landense straten.

Tijdens de afgelopen maanden werd een nieuwe traditie ingezet: een aantal van deze vrijwilligers komt regelmatig samen om de zwerfvuilproblematiek in Landen te bespreken en actief mee na te denken over mogelijke acties om die aan te pakken. “Het feit dat andere mensen ons zien rondlopen langs de straten, gaat hen toch tegenhouden om zomaar vuil weg te gooien”, zegt een van de Mooimakers. “En laat herkenbaarheid, naast warmte, inderdaad het hoofddoel zijn van de bodywarmers die de stad Landen zijn vrijwilligers aanbiedt”, voegt Saartje Ieven (L’Anders), schepen van Leefmilieu, hier meteen aan toe.

World Cleanup Day

Schepen Ieven lanceert ook een warme oproep naar alle Landenaren om deel te nemen aan de World Cleanup Day op 21 september, een wereldwijde burgeractie om het probleem van het zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties. “Deze actie kadert helemaal in de Week van de Duurzame Gemeente waar Landen aan deelneemt. Na het succes van de grote lenteschoonmaak organiseren we een nieuwe grote opruimactie in Landen. Onze Mooimakers zijn opnieuw van de partij om het geheel in goede banen te leiden. We spreken af om 14 uur in Domein ’t Park, eindigen doen we om 16.30 uur. Dan trakteren we alle helpers op een kop lekkere soep. Helpende handen zijn meer dan welkom!”