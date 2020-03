Mondmaskers om mensen, maar ook dieren te helpen Vanessa Dekeyzer

18 maart 2020

13u52 0 Landen Heel wat mensen in onze regio zijn gestart met het eigenhandig maken van herbruikbare mondmaskers. Een van hen is Lieve Rosillon uit Landen.

“Ik ben op eigen houtje gestart en heb iets later een oproep op Facebook gelanceerd naar mensen die samen met mij aan dit project willen werken. Vandaag zijn we met z’n twaalven mondmaskers aan het maken. Dat doen we niet samen, maar ieder in zijn eigen huis op basis van een patroon dat ik meegegeven heb. De maskers worden bij mij binnengebracht en samen met mijn man zorgen we dat ze volledig gratis terechtkomen bij enerzijds het rusthuis in Walshoutem en anderzijds bij de kribbe in Landen en bij vzw Bindkracht, een Landens initiatief dat jongvolwassenen met een beperking een thuis geeft. Uiteraard hopen we op nog meer hulp, zodat we onze doelgroep nog verder kunnen uitbreiden naar kwetsbare personen zoals kankerpatiënten. Wie dus een handje wil toesteken, kan mij zeker contacteren via Facebook.”

Ook voor dierenopvangcentra

Ook Carine Depré uit Tienen is begonnen met het maken van mondmaskers. Zij biedt ze niet gratis aan, maar wel aan de democratische prijs van 4 euro. De opbrengst wil ze schenken aan organisaties die met dieren bezig zijn. “Alle dierenopvangcentra’s gaan het moeilijk krijgen. Wij willen hen een hart onder de riem steken.”

Het Dierenasiel van Tienen lanceert ook alvast een eigen inzamelactie. “Alles komt langzaamaan tot stilstand, maar achter de schermen moet alles blijven draaien. Vragen over wat we wel of niet meer mogen doen in deze tijden, worden niet concreet beantwoord”, aldus Sébastien Tonneux. “De dienst Dierenwelzijn verwijst naar de FOD Volksgezondheid, die ons op hun beurt weer naar de dienst Dierenwelzijn sturen. De realiteit is echter simpel: geen nieuwe adopties, geen centjes die zullen binnenkomen vanuit acties die we planden of vanuit ideeën die we wilden vormgeven. De facturen blijven echter wel komen. Met deze inzamelingsactie zijn we op zoek naar een extra boost om deze onzekere tijden te overbruggen. En we zijn iedereen dankbaar voor elke eurocent. Het is dankzij jullie dat we voor dieren zullen kunnen blijven zorgen. En wij blijven dan hoe dan ook hard doorwerken. Want ze hebben ons nu eenmaal broodnodig.”