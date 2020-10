MOEV loopweek wordt coronagewijs een loopjaar DDH

15u54 0 Landen Naar jaarlijkse traditie organiseert de schoolsportfederatie MOEV eind september in de Getevallei een loopweek voor alle Vlaamse scholen. Omwille van de corona-epidemie werd de geplande periode uitzonderlijk uitgebreid tot aan de herfstvakantie en zeer uitzonderlijk zelfs tijdens de rest van het schooljaar. Deelnemen kan enkel met eigen klas- of schoolbubbel.

De ILV Sportregio Getevallei ging in de zomer al op zoek naar een aantrekkelijk alternatief voor de loopweek want ze wilden voorbereid zijn indien een grootschalig loopevenement met alle scholen tegelijk niet mocht plaatsvinden door de coronamaatregelen.

Ze bedachten dan maar een nieuw concept waarbij leerlingen, van het eerste tot en met het zesde leerjaar basisonderwijs, klasgewijs een oriëntatieloop kunnen afleggen op de speelplaats of op een terrein buiten de school. Er werden 14 oriëntatiepakketten samengesteld met kompassen, deelnamekaartjes, spelmateriaal en fiches met opdrachten. “Het is de bedoeling om in kleine groepjes loopbakens te vinden. Aan iedere baken dient de groep een opdracht uit te voeren. Nadien verplaatsen de kinderen zich terug naar een centraal gedeelte waar de leerkracht hen opwacht en terug op pad stuurt. De leerkracht kan de opdrachten aanpassen aan de leeftijd van de deelnemers. De scholen uit de regio kunnen bij de deelnemende gemeenten een oriëntatielooppakket lenen en dit gedurende het hele schooljaar”, luidt het bij de initiatiefnemers.

Ondanks corona is bewegen belangrijk

ILV Sportregio Getevallei is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tienen, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw. De sportregio komt tijdens het jaar met meerdere projecten. “Jaarlijks leren de kleuters in iedere deelnemende gemeente fietsen tijdens ‘Kijk! Ik fiets!’. De indoor speeltuin ‘4Kids2play’ is in februari een grote publiekstrekker en tijdens de ‘Urban Run’, ‘Family Obstacle Run’ en de ‘Nacht van de sport’ staan sportieve beleving centraal. De sportregio organiseert ook heel wat activiteiten voor mensen met een beperking. Zo zijn er de ‘Junior Sportaval-dagen’ voor de basis- en secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs, de sportkampen voor kinderen met autisme en kinderen met een verstandelijke beperking tijdens de paas- en zomervakantie. Voor de scholen is er ‘Hopsakee’ waarbij er spelmateriaal ter beschikking wordt gesteld en de ‘Doe maar mee ‘sportdagen. Het ontwikkelen van de oriëntatiepakketten is het laatste project van de sportregio”, besluiten ze bij sportregi.