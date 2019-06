Minister Van den Heuvel zegt neen tegen de komst van een breekwerf VDT

12 juni 2019

17u39 0 Landen Minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft de vergunning voor de komst van een breekwerf in Ezemaal in beroep geweigerd. Hiermee volgt hij de eerdere weigering van zowel het stadsbestuur van Landen als van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Het dossier over de komst van een breekwerf in Ezemaal zorgt al sinds 2008 voor beroering in Ezemaal en omgeving. Vollon diende toen een milieuvergunningsaanvraag voor een breekwerf en de opslag en behandeling van allerhande afvalstoffen op de kleine industriesite aan het treinspoor in de Kraanbeekstraat in Ezemaal in. Maar de bewoners van Ezemaal en die van de omliggende gemeenten Meer en Goetsenhoven (Tienen) zagen dat niet zitten. Zij vreesden voor stof, lawaai en hinder door het vrachtvervoer. En ook het stadsbestuur van Landen verzette zich van bij de start tegen de plannen van Vollon en ging in beroep bij de deputatie en meermaals naar de Raad van State om de milieuvergunning die door de hogere overheid was toegewezen, te vernietigen. Met wisselend succes.

Begin 2018 werd opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend door Vollon. De deputatie weigerde die, waarop deze opnieuw in beroep ging bij de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. Ook deze weigerde nu dus de vergunning in de beroepsprocedure. Landens schepen van Ruimtelijke Ordening en Landbouw Lore Fourie (CD&V) is opgelucht. “Als schepen is dit voor mij de essentie van politiek: lokale belangen en bezorgdheden verdedigen op bovenlokaal niveau. Dankzij een goede samenwerking tussen het Landens stadsbestuur, Tiens burgemeester Partyka en de deputatie, weigerde minister Van den Heuvel de vergunning én hebben we iedereen kunnen overtuigen dat deze activiteiten niet thuishoren in de nabije omgeving van onze dorpskernen”.