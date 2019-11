Minderjarige winkeldief op heterdaad betrapt Kristien Bollen

28 november 2019

18u19 4

In een winkel in de Attenhovenstraat in Landen bood woensdagnamiddag rond 15.25 uur een jongedame twee producten ter betaling aan aan de kassa. De kassierster merkte dat de jongedame zich wat vreemd gedroeg en vroeg haar om haar handtas te openen. Daarin zaten verschillende gestolen producten, voornamelijk etenswaren. De politie nam de verdachte, een 14-jarig meisje uit Orp-Jauche, mee naar het bureau voor verder verhoor.