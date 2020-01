Miljoenenboete voor drankenhandel na ontduiken van accijnzen KAR

09 januari 2020

17u47 0 Landen De zaakvoerders van drankenhandel Alcimex nv uit Landen hebben zich bijna twee jaar lang schuldig gemaakt aan het ontduiken van accijnzen. Ze hebben nu een gepeperde rekening van 21,4 miljoen euro gekregen in de rechtbank.

De nv Alcimex en zaakvoerders Liliane G. en Luc N. kregen allemaal een boete van zes miljoen euro opgelegd. Enkel voor N. is dat bedrag effectief te betalen. Voor de nv en G. is ‘slechts’ anderhalf miljoen euro effectief. Voor de fiscale fraude komt de totale boete op 3,3 miljoen euro, waarvan ze elk hun deel moeten betalen. Op 18 januari 2016 was het bijna twee jaar geleden dat er nog aangifte was gedaan. “Ze maakten zich schuldig aan het nalaten een boekhouding te voeren van de voorraden enode bewegingen van accijnsgoederen. Op vraag van de administratie kon geen boekhouding worden overhandigd, omdat deze er niet was. Er waren wel magazijnregisters per soort goederen, maar daarin waren veel fouten geslopen”, wist de rechter. G. verklaarde in haar verhoor dat er geen aangiften werden ingediend omdat ze met een betalingsachterstand zaten, onder andere door een diefstal. Ze zei dat zij niet op de hoogte was van de aangiften en dat ze niet bezig was met de dranken, maar hoofdzakelijk met de rookwaren. Haar partner legde gelijklopende verklaringen af. Volgens hem werden er geen AC4-aangiften ingediend omdat er niet voldoende geld was om de accijnzen te betalen. Dat en slecht financieel beheer deden hen de das om. De twee betwistten de feiten niet. “Ze zijn al bijna 40 jaar bestuurder van het bedrijf. Het is niet aannemelijk dat zij niet op de hoogte zouden zijn geweest van de regelgeving inzake accijnzen, temeer omdat zij de accijnzen wel inden van de klanten, maar niet doorstortten naar de Belgische staat”, besloot de rechter.