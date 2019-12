Militair geeft buurjongen ervan langs KAR

31 december 2019

Een militair uit Landen heeft probatie-opschorting gekregen omdat hij zijn minderjarige buurjongen rake klappen verkocht. De tiener zou met zijn vrienden voor overlast in de buurt gezorgd hebben. J.T. nam het heft in eigen handen en hij ging achter de belhamels aan. Hij gaf een van hen er zwaar van langs. Een vrouwelijke getuige zag hoe T. slagen en stampen uitdeelde tegen het hoofd van de jongen toen die op de grond lag. De militair beweerde dat hij eerst werd aangevallen en zich bedreigd voelde. “Het lijken eenmalige geëscaleerde feiten te zijn geweest binnen de geschetste context. Hij is militair instructeur van scherpschutters waarvoor een blanco strafregister vereist is”, reageerde de rechter. Ze gaf de man probatie-opschorting. Als voorwaarde moet hij een cursus agressiebeheersing volgen.