Meisje op weg naar school gegrepen door wagen Kristien Bollen

16 januari 2020

18u57 0

Op het Marktplein in Landen stak deze ochtend rond 8.30 uur een 10-jarig meisje dat op weg was naar school de straat over. Het kind had de kap van haar jas over haar hoofd getrokken en zag een wagen niet aankomen en werd gegrepen door de aankomende auto. Als bij wonder raakte niemand gewond. Wel werd uit veiligheid een ambulance gevraagd voor een medische controle.