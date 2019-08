Marina Wally stuurt haar kat naar Kermes Stoase “Ze was op de zeedijk in Blankenberge van haar porto aan het genieten” Vanessa Dekeyzer

19 augustus 2019

16u20 4 Landen Kermes Stoase kende de voorbije tien dagen een enorm succes, maar eindigde zondagavond helaas in mineur: Marina Wally stuurde haar kat. “En dat zonder verwittiging”, zegt schepen van Evenementen, Gary Peeters (CD&V). “Toen we haar zondagavond uiteindelijk telefonisch wisten te contacteren, zei ze dat ze op de dijk van Blankenberge van haar porto aan het genieten was.”

Het nieuwe stadsbestuur gooide zich dit jaar extra in de strijd om Kermes Stoase weer wat nieuw leven in te blazen. “En met groot succes, want het stationsplein liep tijdens de optredens steeds volledig vol. Vroeger kenden de kermisoptredens gigantisch veel aantrok, maar de laatste jaren werden wat kleinere en minder bekende artiesten geboekt en taande het succes een beetje. Met deze kermis hebben we Landen weer doen bruisen van het leven. De reacties waren ontzettend lovend. En dat is niet alleen de verdienste van de stad. Samen met de horeca hebben we geïnvesteerd in een mooi programma, met voor ieder wat wils.”

Na tien dagen volgde zondag de afsluiter en dat moest er eentje van formaat worden. “We hadden niet alleen Salim Seghers geboekt, maar ook Marina Wally, omdat haar vader, Eddy Wally, twintig jaar geleden een onvergetelijk optreden op onze stationskermis had gegeven”, zegt Gary Peeters. “Het leek ons dan ook een mooi moment om Marina uit te nodigen voor het slotoptreden. Ook zij vond dat bij de boeking een top idee, maar blijkbaar dacht ze daar zondag plots anders over.”

Niet verwittigd

Toen Marina niet opdaagde een uur voor haar geplande optreden van 21 uur, begon schepen Peeters ongerust rond te bellen. “We kregen haar niet meteen te pakken en ik voelde aan dat er iets mis was. Ik vroeg daarom aan Salim, die om 20 uur moest optreden, om iets later te beginnen. Na enkele pogingen kregen we Marina dan toch aan de lijn. Doodleuk zei ze ons dat ze op de dijk in Blankenberge van haar porto aan het genieten was en dat ze het niet zag zitten om te komen. Ze kan misschien wel wat plankenkoorts hebben, maar dan verwittig je tenminste tijdig dat je niet komt optreden, zodat wij een vervangend programma kunnen voorzien.”

Schepen Peeters vroeg dan maar aan Salim of hij niet een half uur langer het talrijk opgekomen publiek kon entertainen. “Die artiest heeft dat fantastisch goed gedaan en heeft de sfeer erin gehouden. Om 21.30 uur ben ik dan wel op het podium moeten gaan aankondigen dat Marina Wally niet zou komen. Eerst dacht ik haar nog te verontschuldigen door te zeggen dat ze ziek was, maar waarom zou ik moeten liegen tegen de Landenaren? Ik hoef hen niets wijs te maken. En bij deze kan ik misschien ook andere organisaties waarschuwen: kijk uit wanneer je Marina Wally boekt!”

“Gelukkig was Marina nog niet betaald”, zegt schepen Peeters nog. “De centen worden meestal na de prestaties uitgedeeld. Maar voor de horeca is dit uiteraard niet zo prettig, zij konden anders nog wel wat langer volk op hun terrassen hebben. Maar goed, we hebben verder een fantastische tiendaagse kermis gehad en daar kunnen we alleen maar met een goed gevoel op terugkijken.”

Marina zelf konden we nog niet bereiken voor commentaar.