Marina Wally biedt openlijk excuses aan na missen van optreden in Vlaams-Brabant: “Ik zat niet aan de porto, ik was het gewoon vergeten” Vanessa Dekeyzer-Kristof Vereecke

22 augustus 2019

15u47 0 Landen Marina Wally moest vorige week zondag het hoogtepunt worden van Kermes Stoase in het Vlaams-Brabantse Landen. Spijtig genoeg was ‘La Wally’ het optreden pardoes vergeten. Het inspireerde een plaatselijke schepen tot de gevleugelde woorden: “Ze zat aan de zee porto te drinken!”. Marina is er het hart van in en biedt nu haar excuses aan. Bovendien belooft ze volgend jaar een gratis optreden. “Ik drink geen porto. Ik ben al veertien jaar clean”, reageert ze ietwat beteuterd. Nu zaterdag staat ze op het podium van Kamping Kitsch.

Het nieuwe stadsbestuur van Landen gooide zich dit jaar extra in de strijd om Kermes Stoase wat nieuw leven in te blazen. “En met succes, want het stationsplein liep tijdens de optredens volledig vol.” Zondag was de afsluiter en dat moest er eentje van formaat worden. “We hadden niet alleen Salim Seghers geboekt, maar ook Marina Wally, omdat haar vader, Eddy Wally, twintig jaar geleden een onvergetelijk optreden op onze stationskermis had gegeven”, vertelde schepen van Evenementen Gary Peeters in deze krant. “Het leek ons dan ook een mooi moment om Marina uit te nodigen voor het slotoptreden. Ook zij vond dat bij de boeking een top idee, maar blijkbaar dacht ze daar zondag plots anders over.”

Geen drankorgel

Marina zelf is er het hart van in. “Ik ben het stomweg vergeten. Toen ik zondagavond een telefoontje kreeg was het al te laat om van Blankenberge naar daar te rijden.” Gary Peeters kon er niet mee lachen: “Ze zit aan de zee porto te drinken” liet de krantenkop in onze maandagkrant er geen misverstand overbestaan. “Ik heb echt begrip dat die mensen boos zijn”, zegt ze. “Ik zou het zelf misschien ook zijn. Maar is vergeten niet menselijk? Wat mij nog dieper raakt, is dat ze zeggen dat ik aan de porto zat, terwijl iedereen weet dat ik al meer dan veertien jaar clean ben. Kijk, ook mijn pa is wel eens een optreden vergeten. Het overkomt de beste, maar daarom ben je toch geen drankorgel.”

Kamping Kitsch Club

Lang tijd om bij het voorval stil te staan heeft Marina niet. Zaterdagmiddag staat ze op het podium van Kamping Kitsch in Kortrijk. “Ik heb er enorm veel zin in”, zegt ze. “Of ik het optreden niet ga vergeten? Neen, neen. Dit keer geen stommiteiten. Mijn fans mogen gerust zijn!” Ze zijn er in Landen vet mee. “Ook die mensen mogen op hun twee oren slapen. Volgend jaar kom ik gratis en voor niks het beste van mezelf geven. Zoals een echte Wally betaamt!”

“Via het boekingskantoor hadden we in naam van Marina al excuses aangeboden gekregen”, zegt Landens schepen Peeters. “Maar daar stond niet meteen bij of ze ook iets wilde doen om het goed te maken. We aanvaarden deze excuses in de krant zeker en vast en gaan graag in op het voorstel van Marina om gratis te komen optreden. Maar waarom een jaar wachten? Binnenkort vindt onze jaarlijkse septemberbraderie plaats. Dat is toch een ideaal moment. De stad is altijd bereid om voor de nodige logistieke steun te zorgen.”

En schepen Peeters wil Marina ook nog eens in stijl naar het podium brengen. “Toen Marina’s vader, Eddy Wally, twintig jaar geleden op onze stationskermis kwam optreden, werd hij met een roze Cadillac doorheen de mensenmassa naar het podium gebracht. Een roze Cadillac heb ik helaas niet, maar wel een rode Spider cabrio, waarmee ik Marina langs de braderie naar het podium kan brengen. Hopelijk zien we mekaar dus snel.”