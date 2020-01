Man mag van rechter drie jaar lang geen dieren meer houden na geval van verwaarlozing KAR

21 januari 2020

16u12 2 Landen Een man uit Landen mag drie jaar geen dieren meer houden. Bij P.R. werd tot tweemaal toe dierenverwaarlozing vastgesteld.

Een eerste maal gebeurde dat in Landen zelf eind 2018. Toen bleek dat hij zijn dieren onvoldoende eten gaf en liet hij het na om de hoeven van de beesten te verzorgen. In de lente van 2019 werden op zijn weide in Zoutleeuw opnieuw inbreuken vastgesteld. Zijn dieren beschikten toen niet over een schuilhok en ook de omheining liet te wensen over. R. stuurde zijn kat naar de rechter. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 1.200 euro boete. De man mag ook drie jaar lang geen dieren meer houden.