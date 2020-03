Luc en Hilde kunnen hun mentaal beperkte zoon Wouter wekenlang niet zien: “Dit is de enige manier om hem te beschermen” Vanessa Dekeyzer

19 maart 2020

15u23 0 Landen Luc en Hilde Gysemberg kunnen hun 28-jarige zoon, die zware beperkingen heeft, zeker tot 3 april niet zien, hoewel ze slechts op een boogscheut van mekaar zitten. “Wij hebben ervoor gekozen om onze Wouter veilig achter de muren van de Bindkrachtvilla in Walshoutem te beschermen tegen corona. Hij stelt het wel, maar we houden ons hart vast. Op een bepaald moment zal hij ons gaan missen.”

In de Bindkrachtvilla verblijven normaal twaalf jongvolwassenen met een beperking. Vandaag zijn er nog slechts twee bewoners aanwezig, waaronder Wouter, de zoon van Luc en Hilde. “Eigenlijk hadden we geen keuze”, zegt het koppel. “Wouter is zo zwaar hulpbehoevend dat wij dat niet alleen aaankunnen. Hij schreeuwt heel veel en daar ben je snel uitgeput van. Daarnaast beschikken wij thuis niet over de noodzakelijke infrastructuur zoals een lift, een bad of orthopedisch bed. In de villa is hij veiliger.”

Enkel personeel met mondmaskers wordt toegelaten in de villa, dus geen bezoek. “Normaal zien we Wouter drie keer per week. Nu bellen we dagelijks en weten we zo hoe het met hem gaat. Hij en wij zijn in deze periode dus volledig afhankelijk van de verpleegster, de zorgkundige en de opvoeder. Dat vraagt om vertrouwen en dat vertrouwen is er. Is dit moeilijk? Jawel dit is moeilijk, maar het zou pas erg worden mocht het virus onze zoon, die nu al heel kwetsbaar is, treffen.”

De zwaarte van de zorg voor Wouter mag niet onderschat worden. Het personeel zorgt voor hem met de glimlach en met heel veel toewijding, waarvoor eeuwige dank! Luc en Hilde, ouders van Wouter

Wouter is 28 jaar en diep mentaal meervoudig beperkt. “Het is een mooie, lieve jongen met een mentale leeftijd van één jaar”, zeggen Luc en Hilde. “Het klinkt cliché en zeker in deze tijden, maar de realiteit is dat wij zonder het verzorgend personeel een dik probleem zouden hebben. De zwaarte van de zorg voor Wouter mag niet onderschat worden. Het personeel zorgt voor hem met de glimlach en met heel veel toewijding, waarvoor eeuwige dank!”

Aanraking, knuffels en zoentjes

Gezien zijn beperktheid moet Wouter het vooral van aanraking, knuffels en zoentjes hebben. “Als je naast hem zit, gaat hij steeds met zijn hand op zoek. Zo zit hij in ons haar of wringt hij zijn arm rond onze nek. Dat gebeurt moeizaam maar dat lukt hem wel. Die aanrakingen missen we, maar we kunnen dit plaatsen, omdat we weten dat dit moet voor zijn eigen goed. Alleen kunnen we dat niet overbrengen. Elkaar niet zien, is dus vooral voor hem verwarrend.”

Vandaag konden Luc en Hilde voor het eerst skypen met hun zoon, zodat hij hen wel virtueel kon zien. “We hebben meteen contact gemaakt zoals vertrouwde liedjes te zingen, ‘Wie is Woutertje, Woutertje kaboutertje’ en ‘Op een grote paddestoel vol met witte stippen, zat kabouter...”. Dan verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Hij kan wel niet praten, maar we konden van zijn gezicht en zijn houding aflezen dat hij blij was om ons te zien. Hopelijk houdt hij de moed erin en wij ook.”