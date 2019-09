Lokale handel heeft een hart voor Fighters Against Cancer vdt

05 september 2019

18u03 2 Landen Fighters Against Cancer komen op 28 september opnieuw naar domein ’t Park in Landen. “Dit jaar pakken we het liefdadigheidsevenement grootser dan ooit aan”, zegt Elke Vanstraelen van de vzw. Heel wat Landense handelaars steunen het initiatief en doen hun duit in het zakje.

In 2017 verhuisde de vzw Fighters Against Cancer, een team van vechtsporters en sympathisanten, hun jaarlijks evenement van Sint-Truiden naar Landen. De opbrengst ging dat jaar naar TUKI en vorig jaar werd een recordopbrengst van 60.000 euro geschonken aan Kick Cancer. “Ook dit jaar doen we er alles aan om te knallen”, zegt Elke. “Ons event wordt gekoppeld aan een gala met Thai en MMA-partijen, een groots kinderdorp, tal van randanimatie, springkastelen, Vlaamse kermis, pakwerk met honden en eet-en drankstanden. Dit jaar steunen we én TUKI en én Kick Cancer. Iedereen is welkom vanaf 10 uur. De inkom is gratis.”

Om dit alles te realiseren, moet de vzw elk jaar opnieuw op zoek naar sponsoring, naast de eigen t-shirt-en gadgetverkoop. In Landen valt de oproep alvast niet in dovemansoren bij de lokale handel. Zo schenken Buddy Events, Leonidas, ’t Schoongerief, Optiek Salmon, Drukkerij Gysemberg, Eetcafé De Vierslag, de Disneywinkel schenken waardebonnen ten voordele van het goede doel.

Alle info over het evenement vind je op de Facebookpagina en op de website fightersagainstcancer.be.