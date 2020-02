Leerlingen niet onder de indruk van actie Voorpost tegen uitstap naar moskee: “Deze degoutante actie houdt hen niet wakker” Vanessa Dekeyzer

21 februari 2020

13u13 2 Landen De eerstejaars van scholencampus D’HEK stapten vrijdagochtend, terwijl de politie een oogje in het zeil hield, rustig op de bus naar Heusden-Zolder voor ‘een mondiale dag’. Op het programma staat een bezoek aan een moskee en Turkse wijk. “Er waren de voorbije dagen al enkele leerlingen ziek en vanochtend hebben er nog twee ouders hun kind ziek gemeld”, zegt directeur Elke Ceuleers.

“En ze zijn echt ziek, want ik ken die ouders goed”, verzekert Elke ons. “Van één ouder heb ik wel een telefoontje gekregen dat ze niet achter de uitstap stond. Ik heb naar haar verhaal geluisterd en ik respecteer haar mening. Vrije meningsuiting wordt in onze school hoog in het vaandel gedragen.”

Standaardbrief

Riskeert die afwezige zoon of dochter nu een sanctie? “Maar nee, dat is iets wat op sociale media totaal uit context gehaald is”, reageert directeur Ceuleers. “Het is zo dat wij een standaardbrief gebruiken voor de aankondiging van uitstappen. Daarin staat altijd dat de uitstap verplicht is, omdat dit nu eenmaal zo in het schoolreglement staat en omdat het daarbij gaat om het behalen van de eindtermen. De verplichting is dus evengoed van kracht bij het bezoek vandaag, als bij uitstappen naar het Fort van Breendonk – eveneens in het kader van de mondiale dag. Deze dag reikt verder dan het religieuze. Trouwens, in het verleden hebben we nog al uitstappen georganiseerd, onder meer naar een katholieke en protestante kerk, een Sikhs tempel in Sint-Truiden en de Matongewijk in Brussel. Nog nooit heeft dat tot enig protest geleid, tot vandaag.”

De politie bracht de twintigtal leden van de actiegroep Voorpost naar de achterkant van de school in de Overwindenstraat, waar de bussen de leerlingen kwamen ophalen. Wat opviel was dat er weinig mensen vanuit Landen of omgeving mee protest voerde. Melissa en Erik uit Zoutleeuw waren wel present. “We vinden het niet kunnen dat leerlingen verplicht een bezoek moeten brengen aan een moskee, die verbonden is aan Diyanet, een instrument van Erdogan. Moet ik nog meer uitleg geven? Wij menen dat religie niet mag opgedrongen worden.”

Flyers

De actievoerders probeerden afgelopen woensdag en vrijdagochtend aan de schoolpoort flyers over hun actie aan de leerlingen te overhandigen, maar niemand leek die aan te nemen. “Afgelopen woensdag wel, maar de school heeft de leerlingen verplicht om deze in de vuilbak te gooien. Tot daar de vrije meningsuiting”, klinkt het bij Voorpost.

“Ook dat klopt niet”, reageert directeur Ceuleers. “Het was iemand van het eerste jaar die de school wilde verdedigen die de flyers verzameld heeft en deze heeft teruggegeven aan de mensen van Voorpost. Eén van onze leerkrachten heeft enkel gezegd dat wie het pamflet niet wilde lezen, dit in de vuilbak in plaats van op de grond kon gooien. Sommige leerlingen hebben het wel bijgehouden en dat is hun goed recht.”

Politieke campagne

De actie beroerde de voorbije dagen de school erg. “Wat er allemaal op sociale media is verschenen, is hallucinant”, aldus directeur Ceuleers. “Op de geposte brief kwamen er meer dan 3.000 reacties. Het was heel duidelijk dat enkel de negatieve reacties behouden bleven, de rest werd geblokkeerd, wat opnieuw duidelijk aangeeft dat deze actie puur diende om politieke campagne te voeren. Maar de hele heisa heeft een dialoog op gang gebracht op onze school, in de positieve zin dan wel. Wij laten ons niet onder druk zetten.”

“De actie was degoutant, schandalig”, zei een boze burgemeester Gino Debroux (L’Anders). “Waar deze mensen voor staan, is alles wat ik niet ben. Mijn dochter gaat hier ook naar school en vorig jaar heeft zij dezelfde uitstap gemaakt en zij vond dat heel tof. En ik kan meteen zeggen dat mijn dochter nu niet ineens met een hoofddoek rondloopt.”