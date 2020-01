Leerlingen Bovenbouw Sint-Gertrudis maken pop-up kunstwerk voor slachtoffers van holocaust Vanessa Dekeyzer

07 januari 2020

11u55 0 Landen In mei nemen de leerlingen van het vijfde jaar Humane Wetenschappen van de bovenbouw Sint-Gertrudis deel aan de Trein der 1000. Samen met duizend jongeren reizen zij met de trein vanuit Brussel naar Auschwitz-Birkenau in het gezelschap van overlevenden van de concentratiekampen.

Dit educatief project rond holocaust en herinnering wordt georganiseerd door het Instituut voor Veteranen, de vzw Auschwitz en de Internationale Federatie van Verzetsstrijders. Uit 80 kandidaten werd ook de Bovenbouw Sint-Gertrudis geselecteerd om deel te nemen aan deze bijzondere reis naar Auschwitz-Birkenau. Naast 700 Belgische scholieren gaan er ook 300 jongeren uit een tiental andere Europese landen mee.

Op 27 januari is het precies 75 jaar geleden dat Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Op deze dag worden alle slachtoffers van de holocaust herdacht. “Met de steun van Rotary Landen hebben onze leerlingen als eerbetoon een pop-up kunstwerk gemaakt, bestaande uit 70 houten memory-kisten”, zegt Kim Conard, leerkracht cultuurwetenschappen en geschiedenis. “Iedere kist is opgedragen aan een man of vrouw die vanuit Kazerne Dossin in Mechelen werd gedeporteerd naar Auschwitz. Wie het kistje opent, kan het levensverhaal, foto’s en andere aandenkens bekijken. Op die manier krijgen 70 gedeporteerde mensen opnieuw een gezicht.”

Het pop-up kunstwerk wordt op 27 januari om 19.30 uur ingehuldigd door burgemeester Gino Debroux (L’anders) in de hal van het Sociaal Huis in Landen. Iedereen is van harte welkom. Het kunstwerk is te bezichtigen tot eind februari.