Landens schepen Gerty Lintermans opent met zijn gezin loungebar Sikivie Vanessa Dekeyzer

23 juli 2019

16u53 8 Landen CD&V schepen Gerty Lintermans geeft na 25 jaar zijn job in het onderwijs op en start samen met zijn vriendin en binnenhuisarchitecte Anneleen Claes een gloednieuw loungecafé tegenover het stadhuis. Ook de 22-jarige zoon Vincent stapt mee in de zaak. Een jaar lang werkte het gezin aan de drastische verbouwing van de vroegere tandartsenpraktijk ‘Sikivie’.

“We hebben besloten om de naam te behouden”, zegt het trio. “Sikivie is een begrip in Landen. Heel wat mensen zijn hier nog naar de tandarts gegaan en vertellen nog veel anekdotes daarover. Zo werd er indertijd nog onverdoofd tanden getrokken. Grappig om al die verhalen nu te horen.”

Veel blijft er niet over van de tandartsenpraktijk. “Het pand stond zeven jaar leeg en bevond zich in erbarmelijke toestand. Maar bij ons eerste bezoek konden we door die wanorde zien en zagen we het potentieel dat dit pand in zich heeft. Zo waren we op slag verliefd. Omdat het een stevig gebouw is, konden we heel wat muren wegnemen zodat we grotere ruimtes konden creëren. Elke ruimte heeft zo zijn eigen karakter, zodat jong en oud zich ergens wel op zijn gemak kan voelen.”

Hangzetels

De netels en het hoge gras in de tuin werden weggemaaid en maakten plaats voor een gezellig terras dat verrassend ver naar achter loopt. Groene elementen, loungezetels, houten zitbanken, ambachtelijke decoratie, verwerkt in aparte hoekjes, wakkeren het vakantiegevoel op. Helemaal achteraan kan je even tot rust komen in hangzetels. “En als kers op de taart is er Sieg, ons varkentje, die samen met de twee kippen heel wat kinderen zullen animeren. De tuin is ook helemaal afgesloten, zodat de kinderen kunnen spelen terwijl de ouders rustig iets kunnen drinken. Beleving staat in heel de zaak centraal. Mensen moeten zich verrast of verbaasd voelen.”

Fingerfood

Gery ziet de carrièreswitch al helemaal zitten. “Ik was uitgekeken in het onderwijs.” Ook zoon Vincent, die pas afgestudeerd is als keerkracht lichamelijke opvoeding en biologie, laat het onderwijs naast zich liggen. “Tijdens mijn studies heb ik gewerkt in de horeca en dat lag me eigenlijk onmiddellijk.”

Je kan in Sikivie iets gaan drinken, maar ook fingerfood wordt geserveerd en tijdens de zomer kan je een lunch bestellen. “Vanaf september starten we met een uitgebreidere menukaart voor eten.”

Als nieuw samengesteld gezin zo’n uitdaging aangaan, lijkt niet evident. “Dat is het eigenlijk wel”, zegt Anneleen. “Een jaar lang hebben we aan onze droom hier gewerkt. En we zijn er fier op dat we bijna alles zelf gedaan hebben met de hulp van familie. Als je zo’n project samen tot een goed einde kunt brengen, kan je veel aan. We gaan er, samen met het Sikivie-team, een ongelofelijke lap op geven. Mensen verwennen is onze passie. Daar worden we gelukkig van.”