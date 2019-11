Landenaars mogen kerstbomen op Stations-en Marktplein helemaal zelf versieren “We willen zo de solidariteit tussen de burgers vergroten” Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

15u03 0 Landen Na de doortocht van de Sint maakt Landen zich op voor de gezellige kerstperiode. Op zowel het Stationsplein als het Marktplein werd donderdag een mooi boom neergepoot. En die blijken gelukkig groter een pak groter uit te vallen dan vorig jaar. “De burgers krijgen nu de kans om deze zelf te versieren”, zegt schepen Gary Peeters (CD&V).

De stadsdiensten hingen wel al lichtjes in de bomen, maar nu is het aan de inwoners van Landen om er verder iets moois van te maken. “We hebben deze oproep gelanceerd omdat we zo de solidariteit tussen de burgers willen vergroten”, zegt schepen Peeters. “De bomen zijn alvast prachtexemplaren, ons geschonken door inwoners van de Middelwindestraat en de Democratielaan. We konden ook een kerstboom uit de Ardennen laten overkomen, maar de aankoop en het transport hiervan zou ons al snel 5.000 euro kosten. Dat is natuurlijk een onverantwoorde uitgave. Vandaar dat we onze burgers zo dankbaar zijn voor deze schenking. En uiteraard geef ik graag ook een dikke pluim aan het team van de technische dienst van onze stad. Het was een hele karwei om de bomen eerste ter plaatse te gaan verwijderen en deze vervolgens recht te hijsen op de pleinen.”

Met de plaatsing van de bomen en het ophangen van de lichtjes in de Stationsstraat kan Landen zich beginnen opmaken voor WinterLanden. “Dit evenement vindt dit jaar plaats op het magische Marktplein op 13, 14 en 15 december”, kondigt schepen Peeters aan. “We kiezen dit jaar volop voor magie, sfeer, beleving en leuke animatie in het centrum van onze stad met onder meer spectaculaire acts en het bezoek van de echte Kerstman.”

Op WinterLanden zullen ook heel wat kerstkraampjes staan, uitgebaat door lokale verenigingen en handelaars, die een gevarieerd aanbod meebrengen. “We doen de luikjes officieel omhoog vanaf vrijdag 13 december om 18 uur. Accordeonist Jonas, een leuke vuuract door Julia On Fire (Belgium’s Got Talent) en het coverduo Totally Soul zorgen voor sfeer en beleving. “Onze lokale Dj Gio eindigt de avond met de beste après-ski platen”, zegt schepen Peeters. “Zaterdag 14 december starten we terug om 18 uur. Dan loopt kerstman Eugène rond tussen de chalets met zijn foute muziekkar, blaast Julia weer vuur, speelt de L&M-band de pannen van het dak en is platendraaier Gio weer paraat. Carta Blanca brengt een magische kerstmusical met meer dan 20 kinderen. Ook aan de kleinsten hebben we gedacht. Op zondag 15 december starten we al om 14 uur, is er een meet &greet met Wicky de Viking en zijn elfjes, schminken we mooie elfengezichtjes en is een fotoshoot met de Kerstman.”

Alle info vind je verder terug op www.landen.be.