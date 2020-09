Landen wil duurzaam zijn DDH

18 september 2020

15u48 1 Landen De stad Landen doet ook dit jaar mee aan de ‘’Week van de Duurzame Gemeente’. Op die manier willen ze deelnemen aan de viering van de vijfde verjaardag van de zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (sustainable development goals).

De stad vraagt, samen met de initiatiefnemers, aandacht voor de 17 duurzame doelstellingen die wereldwijd oproepen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen kunnen genieten van vrede en welvaart in 2030. “Vorig jaar vonden we in Landen een heleboel duurzame lokale helden. Via netwerken hebben we heel wat van elkaar kunnen leren. Dit jaar vroegen we deze lokale helden om nieuwe lokale helden te nomineren. Daarnaast lanceerden we via de website en Facebookpagina van de stad een zoektocht naar mensen en verenigingen die bezig zijn met duurzaamheid. Verder engageren we ons om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen beter bekend te maken bij personeel en burgers en die te integreren in de werking van stad/OCMW. De duurzaamheidsambtenaar, die ons team binnenkort komt versterken, zal hier een hoofdrol in spelen. Het stadsbestuur besliste ook om elk personeelslid een herbruikbare drinkfles te schenken om zo de eigen afvalberg te verminderen”, legt bevoegd schepen Saartje Leven (L’anders) uit.

Door de coronamaatregelen zal de stad dit jaar geen grote zwervuilactie organiseren in het kader van de ‘World Clean Up Day’. “We hopen echter dat elke inwoner op zaterdag 19 september zijn eigen buurt zal opruimen”, besluit de schepen. De Week van de Duurzame Gemeente loopt van 18 tot 25 september.