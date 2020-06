Landen trakteert winkelende klanten op 1000 bloemen en chocolaatjes Vanessa Dekeyzer

09 juni 2020

15u37 0 Landen De stad Landen lanceert op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni de actie ‘1.000 x bedankt’. Een enthousiast team zal de shoppers die dagen bedanken met duizend bloemen en duizend chocolaatjes.

“Als stadsbestuur willen wij het winkelen in Landen zo veel mogelijk promoten”, zegt schepen van Lokale Economie, Gary Peeters (CD&V). “Zo werd onlangs de website www.winkeleninlanden.be gelanceerd. We maken van de Stationsstraat bovendien een vrolijke zomerse straat met meer dan 200 kleurrijke lampionnen, naar het voorbeeld van grote steden als Barcelona en Amsterdam.”

Motor

Met de actie ‘1000 x bedankt’ wil de stad de heropstart van de handel en horeca in haar stad een extra duwtje in de rug geven. “De trouwe klanten zijn de motor van onze lokale economie en zij verdienen het om verwend te worden, zeker nu. Met de actie van komend weekend tonen we samen met handelaars onze welgemeende appreciatie voor iedereen die blijft winkelen in Landen”, aldus schepen Peeters. “En nu ook de horeca opnieuw is opgestart, nodigen wij iedereen uit voor een weekend lang shoppen, bloemen, chocolade én een terrasje doen in onze eigen stad!”