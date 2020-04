Landen telt zeven overlijdens. “De situatie blijft wel min of meer stabiel”, aldus burgemeester Gino Debroux Vanessa Dekeyzer

02 april 2020

12u09 0 Landen Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders) steekt de inwoners een hart onder de riem en bedankt hen voor de geleverde inspanningen. “Nu de coronamaatregelen sinds twee weken van kracht zijn, mogen we zeggen dat de situatie in Landen min of meer stabiel blijft dankzij de inspanningen van ons allemaal en in de eerste plaats dankzij onze Landense huisartsen. Het is nu meer dan ooit belangrijk om de inspanningen vol te houden.”

In de triage van Landen werden 324 patiënten onderzocht, 110 patiënten werden in thuisisolatie geplaatst en 37 personen werden doorverwezen naar spoed. “Net zoals overal worden we ook in Landen geconfronteerd met een minderheid van personen die een ernstiger ziekteverloop kent”, zegt burgemeester Debroux. “Toch moesten we recent zeven overlijdens van patiënten vernemen, die al eerder kampten met gezondheidsproblemen. Maar er is af en toe ook goed nieuws, zo mocht een 80-jarige covid 19-patiënt ondertussen het ziekenhuis verlaten.”

Tien bedden

Om de ziekenhuizen te ontlasten, worden overal schakelzorgcentra ingericht, ook in Landen. Dat gebeurt in samenwerking met Tienen. “Het schakelzorgcentrum wordt momenteel operationeel gemaakt zodat we klaar staan om te openen zodra de overheid beslist dat het nodig is”, aldus Debroux. “In Landen worden tien bedden voorzien in de villa van domein ‘t Park, in het schakelcentrum van Tienen worden twintig plaatsen voorbereid bij de Broeders Alexianen. Patiënten besmet met covid 19 worden opgenomen in Tienen, de andere patiënten worden doorverwezen naar Landen.”

“Het gaat dus voor alle duidelijkheid om patiënten die nu niet naar het ziekenhuis kunnen omwille van de drukte of omdat hun toestand niet acuut is”, benadrukt de burgemeester nog. “Tot de doelgroep behoren de mensen die medisch gezien nog niet of niet meer in het ziekenhuis moeten verblijven, maar die wel zorgomkadering nodig hebben die thuis niet kan geboden worden. Zo wordt de villa een schakel tussen het ziekenhuis en de thuisomgeving.”