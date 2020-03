Landen start telefonische bevraging bij alleenstaande 80-plussers Vanessa Dekeyzer

31 maart 2020

09u48 0 Landen Naar aanleiding van de federale maatregelen om het coronavirus in te dijken, start het stadsbestuur met een telefonische bevraging van alleenstaande 80-plussers in Landen. Aan de hand van een vragenlijst gaan medewerkers van de stad na wat hun zorgbehoeften zijn, en of ze over een netwerk beschikken om deze noden op te vangen.

Als zij geen familie of kennissen hebben die kunnen bijspringen, wordt naar een oplossing gezocht. “Senioren zijn een zeer kwetsbare doelgroep, niet alleen omwille van het besmettingsgevaar door het coronavirus maar ook vanwege het risico op sociale isolatie”, zegt schepen van Senioren, Gary Peeters (CD&V). “Daarom is het belangrijk dat we met zijn allen een extra oogje in het zeil houden bij deze mensen. Ken je zo iemand in je omgeving? Vraag of je op één of andere manier kan helpen. En herhaal deze vraag regelmatig. Want iemands situatie kan van dag tot dag veranderen. We kunnen alle warmte en solidariteit in Landen nu goed gebruiken.”

In Landen wonen er 897 mensen die 80 jaar of ouder zijn en nog thuis wonen. “Daarvan zijn er 358 alleenstaand”, zegt Eddy Vandenbosch (L’anders), schepen van Welzijn. “Wanneer zij niemand in hun omgeving hebben om hen te helpen, gaan wij mee op zoek naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld door hen door te verwijzen naar onze thuisdiensten, zoals onze nieuwe boodschappendienst, of naar andere instanties.”