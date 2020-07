Landen start met lokaal testcentrum voor corona Redactie

30 juli 2020

08u00 38 Landen Landen centraliseert de afname van coronatesten op één locatie. Op die manier hoopt de stad de heropflakkering van het virus snel tegen te gaan. Iedereen die een test moet laten afnemen, zal voortaan door de huisarts worden doorverwezen naar het lokaal testcentrum op domein ’t Park.

Volgens schepen van Welzijn Eddy Vandenbosch is Landen daarmee een van de eerste om te starten met een lokaal testcentrum. “Momenteel is het aantal gekende coronabesmettingen in Landen beperkt, maar de nationale cijfers tonen aan dat het tij snel kan keren. Met de opening van het testcentrum willen we een voorsprong nemen op het virus. Huisartsen kunnen via een centrale agenda afspraken inboeken voor testafnames. Momenteel is Loods E op domein ’t Park enkel ingericht voor de afname van de testen. Bij een stijging van het aantal besmettingen op ons grondgebied, kan dat opnieuw veranderen naar een centrale medische raadpleging zoals we in het voorjaar hebben gedaan”, zegt Vandenbosch.

De coördinerend huisarts benadrukt dat je sowieso een afspraak moet maken en je eerst telefonisch contact moet opnemen: “Wie denkt een coronatest nodig te hebben door verdachte symptomen, of na een terugkeer uit een rode of een oranje zone, moet eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts. Na een bevraging kan een afspraak gemaakt worden in het lokale testcentrum.” De Landense huisartsen, logistiek gesteund door het stadsbestuur, hopen zo te kunnen voorkomen dat hun wachtkamers overspoeld worden met potentiële coronapatiënten. “Als iedereen zich bewust is van de ernst van de problemen en van de noodzaak om er iets aan te doen, kunnen we de verspreiding van corona in de kiem smoren”, besluit de schepen.