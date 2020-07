Landen schrapt alle eigen zomerevenementen DDH

29 juli 2020

15u38 0 Landen Alle eigen zomerevenementen worden door de stad Landen afgelast. Kermes Stoase, de Herfstbraderij en Cinema Pelouse gaan dit jaar niet door. Eerder had Landen ook al de grote jaarlijkse ‘Zomeren in Landen’ evenementen, zoals Landen Plage en Feest aan de Molen geannuleerd.

Burgemeester Gino Debroux (L’anders) betreurt het maar geeft prioriteit aan de veiligheid en de gezondheid. “De recente stijgingen van het aantal besmettingen in ons land, de adviezen van de virologen en de beslissingen van de veiligheidsraad zijn duidelijk. We moeten nu handelen in het belang van onze inwoners en ervoor zorgen dat Landen gespaard blijft van besmettingen. Momenteel is de situatie onder controle maar we willen dat graag zo houden. Ik roep iedereen dan ook op om zich te houden aan de maatregelen. Draag je mondmasker waar nodig, was en ontsmet vaak en grondig de handen, respecteer de social distancing en de bubbel van vijf-regels en blijf thuis wanneer je ziek bent.”

Schepen van feestelijkheden en lokale economie Gary Peeters (CD&V) hoopt dat, ondanks alle maatregelen, mensen toch ook nog een beetje zullen genieten van de zomer. “Laten we zomeren in eigen Land(en) en van de situatie gebruik maken om onze mooie stad te verkennen en te (her)ontdekken, ieder met zijn of haar eigen kleine bubbel. De uitbaters van onze horeca en handelszaken doen al het nodige om hun klanten in veiligheid te ontvangen en het virus uit onze stad te houden.”