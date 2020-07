Landen rekent deze zomer op jeugdopbouwwerker Francesco om jeugd te begeleiden DDH

14 juli 2020

15u32 0 Landen De stad Landen rekent deze zomer op Francesco Muroni, de jeugdopbouwwerker vanuit ‘Uit de Marge VZW’ die sinds vorig jaar fulltime in dienst is en probeert de stem te zijn van de jongeren naar het beleid toe.Deze zomer trekt hij door de stad met een mobiel speelplein, entertaint hij de jeugd en probeert hij een luisterend oor te zijn.

De man zal deze zomer aanwezig zijn op verschillende activiteiten die georganiseerd worden in de stad. Dat gaat van een mobiel speelplein over een babbeltent op meerdere plaatsen in Landen, een uitstap, kunstzinnig aan de slag gaan met het kunstwerk ‘verbonden liefde’, voetbal- en pingpongtoernooien, activiteiten rond de uitbouw van het jeugdontmoetingscentrum Loods J en veel meer. “Tijdens de zomervakantie land ik samen met de dienst Welzijn van de stad en met het mobiele speelplein op verschillende plaatsen in Landen, steeds van 14 tot 17 uur. Als ze dicht bij één van de locaties wonen, hebben sommigen misschien al een flyer in de brievenbus gekregen of misschien maakte ik met hen al kennis tijdens mijn voorstellingsronde deur aan deur”, vertelt Francesco. “Aan de hand van spelen en activiteiten proberen wij zicht te krijgen op de noden die er zijn bij de kinderen en de jongeren. We gaan het ook hebben over veilig naar school fietsen, wat ze leuk vinden en wat ze als minder fijn ervaren in hun woonwijk. We maken ook tijd voor jongeren met individuele hulpvragen. We proberen samen wegwijs te geraken in het schoolaanbod, vrijetijdsbesteding en, indien nodig, zorg ik voor gespecialiseerde hulpverlening ”

De stad werkt al enkele jaren samen met de vzw ‘Uit de Marge’ en sinds vorig jaar is Francesco fulltime aan de slag in Landen. Bedoeling is dat hij een steunfiguur is voor jongeren en hun stem laat weerklinken in het beleid. “Hij is een beetje de brugfiguur tussen de kinderen/jongeren en hun omgeving, de stadsdiensten, hulporganisaties, scholen en verenigingen”, legt schepen van Jeugd Saartje Leven (L’anders) uit.

Voor wie nood heeft aan een babbel kan Francesco bellen op 0471 35 59 36 of hem volgen via sociale media en hem contacteren via de facebookpagina.