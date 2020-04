Landen plant virtuele gemeenteraad op 14 april Vanessa Dekeyzer

08 april 2020

16u01 1 Landen De oppositiepartijen Open Vld, N-VA en Groen lieten al weten vragende partij te zijn voor een gemeenteraad in april. De meerderheid heeft laten weten dat die er ook effectief komt, namelijk op 14 april. Deze zal virtueel en achter gesloten deuren plaatsvinden.

“De oppositie is van oordeel dat zij in deze tijden de tegenstellingen moet overbruggen en de meerderheid kan bijstaan met voorstellen en actiepunten”, klinkt het bij Open Vld, N-VA en Groen. “We zullen tijdens deze gemeenteraad een aantal voorstellen doen om de lokale economie voldoende ademruimte te geven en de verenigingen in Landen die getroffen zijn, door de crisis te helpen met overleven. We stellen dan ook voor dat de zitpenningen voor deze raad niet uitgekeerd worden en aangewend worden voor het relanceplan.”

Facturen

Aan dat plan wordt momenteel hard gewerkt door de meerderheid. “De facturen van verenigingen en handelaars worden met voorrang behandeld”, zegt Gary Peeters (CD&V), schepen van Handel en Midenstand. “De belastingaanslagen voor inname openbaar domein, promotaks, huis aan huis bedeling van reclamedrukwerk worden in eerste instantie opgeschort gedurende de sluitingsmaatregelen vanwege de federale overheid en de belastingen zullen pro rata worden verrekend aan de hand van de duur van de sluitingen van de handelszaken. Idem dito met de huur- en concessievergoedingen voor de gebouwen en exploitaties van de stad. Daarnaast zijn wij bezig met de uitrol van een digitaal platvorm voor alle Landense handelaars. Wij willen ondersteunen in communicatie en maatregelen treffen om zoveel mogelijk mensen bij de lokale handelaars te krijgen, onder meer via een waardebon voor elke Landenaar.”

“Onze diensten onderzoeken momenteel ook de effecten van de crisis op onze meerjarenplanning. Wij vinden het belangrijk om dit in zijn geheel te bekijken en nu geen impulsieve beloftes te doen zonder verdere implicaties te kunnen inschatten”, besluit men bij het schepencollege.