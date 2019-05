Landen op de Fiets haalt een gouden trapper binnen vdt

31 mei 2019

14u22 0

Tijdens de prijsuitreiking van Go with the Velo, de fietscampagne die op 20 maart voor het derde jaar op rij werd gelanceerd, is Landen op de Fiets, uit 222 inzendingen, verkozen tot 1 van de 13 Gouden Trappers. Landen op de Fiets nam deel aan de wedstrijd van Cera, KBC en Mobiel 21 die liep onder het motto: #gowiththevelo !

Landen op de fiets stelt vast dat de meeste mensen enkel de banen kennen waar je met de auto mag of kan rijden. De trage wegen genieten veel te weinig bekendheid en daar willen ze iets aan doen en dus dienden ze via Relaks vzw een voorstel in voor het bewegwijzeren van fietsroutes tussen Landen en zijn 14 deelgemeenten met indicatieve fietsreistijden. Zo zullen mensen de alternatieve wegen leren kennen en hopelijk de wagen meer aan kant laten staan.

Landen op de Fiets is een burgerinitiatief van enkele Landense fietsers. Zij overhandigden in januari hun fietsnieuwjaarsbrief aan de nieuwe schepen van mobiliteit Gerty Lintermans (CD&V) en roepen iedereen op om woensdag 4 juni naar het stadhuis van Landen te fietsen waar de schepen van mobiliteit hun om 14 uur zal ontvangen en waar ze ook hun winnende fietsvoorstel uit de doeken zullen doen. Je kan ook altijd een kijkje nemen op de Facebookpagina van Landen op de Fiets.