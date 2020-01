Landen ontvangt een subsidie voor veilige schoolomgeving Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

13u15 3 Landen Zopas ontving burgemeester Gino Debroux (L’anders) een schrijven van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) met daarin de goedkeuring van de aanvraag van een subsidie voor een veilige schoolomgeving.

Burgemeester Debroux is tevreden. “Onze diensten dienden vorig jaar een aanvraag in voor een subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. Verkeersveiligheid en het wegwerken van gevaarlijke verkeerssituaties rond de scholen is een van onze belangrijkste prioriteiten. De toegekende subsidie zal ons hierbij weer een stapje vooruit helpen.”

De subsidie bedraagt 2.138 euro. Hiermee werd signalisatie geplaatst aan de scholen van Neerwinden en Walshoutem.