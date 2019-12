Landen maakt kennis met het nieuwjaarszingen Initiatief kent meteen succes met 45 zangertjes Vanessa Dekeyzer

31 december 2019

16u55 0 Landen Op heel wat plaatsen in het Hageland is nieuwsjaarzingen een traditie op oudejaarsdag, maar in Landen is dat nog niet zo. “Het was dus hoog tijd om daarin verandering te brengen”, aldus Veerle Belmans. En dus werd vandaag voor het eerst in de winkelstraat van Landen ‘Nieuwejaarkezoete’ gezongen.

“Ik heb daar zelf zo’n fijne herinneringen aan”, vertelt Veerle, mama van drie jonge kindjes, afkomstig uit Grobbedonk. “Als kind stonden wij elk jaar op 31 december om 7.30 uur klaar om te gaan nieuwjaarszingen. Maar na onze verhuis naar Landen kon ik deze fijne ervaring niet delen met mijn eigen kinderen. Vorig jaar zijn ze wel voor het eerst gaan meezingen met de kinderen van mijn zus en achteraf waren ze laaiend enthousiast. Op dat moment wist ik dat ik nieuwsjaarzingen ook in Landen moest introduceren.”

Veerle zocht steun bij haar buurvrouw Sonja, die afkomstig is uit Lichtaart. Zij sprong onmiddellijk mee op de kar. De twee dames stapten vol goede moed en voorbereid naar de stad Landen. “Met wat overtuigingskracht hebben we groen licht gekregen”, zeggen Veerle en Sonja fier. “We kregen meteen ook nog hulp van enkele inwoners van Landen, Leen en Peter, en zo zijn we uiteindelijk ons project gaan voorstellen bij de handelaars van Landen in de Stationsstraat en de bevolking.”

Alle scholen, jeugd-en sportverenigingen werden geflyerd en een Facebookpagina werd gelanceerd. “Al deze inspanningen, én de steun van de stad, brachten een mooie opkomst voor deze eerste editie van het nieuwsjaarzingen met zich mee. Zo kwamen 45 zangertjes opdagen. “Samen met mama en papa hebben we zelf borden ‘opgepast zangertjes’ gemaakt om zo het verkeer op de hoogte te brengen van onze rondgang”, zegt Floor (6), de oudste dochter van Veerle. “Aan elke invalsweg van de Stationsstraat hebben we ook kleinere affiches met ‘opgelet zangertjes’ geplaatst en aan elk zebrapad stond een vrijwilliger klaar om de kinderen veilig te laten oversteken”, voegt mama Veerle er nog aan toe.

De zangertjes vertrokken van op het Venusplein, waar ze van de stad een zakje mee kregen om de snoepjes in te gooien. En er werd heel wat snoep ingezameld. “Het was super”, klonk het in koor. “Er waren heel veel enthousiaste handelaars en particulieren.” Na afloop trakteerde AVEVE de zangertjes op een welverdiende tas warme chocomelk. “Het was een geslaagde eerste editie”, zegt Veerle blij. “Hopelijk staan we aan de start van een nieuwe traditie in Landen!”