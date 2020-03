Landen lanceert Beertje Hoop: “Hij zal kinderen bijstaan in een tijd van onzekerheden en angst” Vanessa Dekeyzer

26 maart 2020

11u39 0 Landen De huizen in de straten van Landen vullen zich met teddybeertjes in alle mogelijke kleuren en vormen. Kinderen gaan tijdens de wandeling van huis tot huis op zoek naar hun grote kindervriend. De stad heeft vandaag daarom heuglijk nieuws: Beertje Hoop is geboren.

“Beertje Hoop komt in deze moeilijke tijd alle teddyberen uit Landen vergezellen. Hij neemt zijn collega-beren meer naar de bossen, de zee of misschien zelfs de bergen of misschien kruipt hij wel in een vliegtuig of helikopter en vliegt hij verder dan de maan”, zegt schepen Saartje Ieven (L’anders).”Of misschien gaat Beertje Hoop liever op bezoek bij oma of opa of wordt hij ook een superheld. Naar waar of met wie Beertje Hoop op reis gaat, dat bepalen de kinderen van Landen alleen!”

De stad roept alle kinderen op om een tekening of collage te maken met Beertje Hoop. Op de stedelijke website kan je ook een Beertje Hoop-template terugvinden. “Vertel gerust aan mama, papa, broer(s) of zus(sen), waarnaar jouw Beertje Hoop op avontuur trekt en hang jouw kunstwerkje daarna aan het raam, dicht bij jouw knuffelbeer. Ook de kinderen uit de buurt zullen benieuwd zijn waar jouw Beertje Hoop zich bevindt.”

Veilig voelen

“Beertje Hoop zal de kinderen bijstaan in een tijd van onzekerheden en angst”, zegt schepen Saartje. “Hij geeft hen hoop, laat hen reizen naar een plaats waar ze zich veilig voelen en waar we met zijn allen naar uitkijken. Stuur gerust een foto met jullie Beertje Hoop door en dan posten wij deze binnenkort op onze Facebookpagina. Zo reizen we allemaal een klein beetje mee.”

