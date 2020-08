Landen laat inwoners wandelen, quizzen en prijzen winnen DDH

03 augustus 2020

12u50 11 Landen Nu velen met staycation in eigen regio blijven doen ze in Landen mee aan de gemeentelijke gezondheidsrally’s van Zuid-Oost Hageland. De gemeenten Geetbets, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw organiseren elk zo’n rally in samenwerking met Logo Oost Brabant, een regionale netwerkorganisatie die openbare besturen begeleidt in preventief gezondheidsbeleid. Inwoners nemen het tegen elkaar op in een quiz die ze al wandelend spelen.

Deelnemen hoeft niet per se in Landen want je kan de quiz spelen in elke deelnemende gemeente. “Je wandelt een makkelijk toegankelijke route van 3 kilometer en onderweg moet je quizvragen oplossen en leuke doe-opdrachtjes uitvoeren. De vragen zijn allemaal gerelateerd aan gezondheid. Na elke wandeling maak je kans op een prijs maar als je ze alle vijf doet, maak je kans op de hoofdprijs”, vertelt schepen van welzijn Eddy Vandenbosch.

Voor senioren

Er is bovendien een prijs voor de deelnemende gemeenten met de meest gemotiveerde wandelaars. “Omdat bewegen zo belangrijk is, werd er ook een beweegroute uitgewerkt op de woonzorgcampus Oleyck. Deze wandelroute is een lus van ongeveer 800 m lang en start aan de petanquebaan, aan het binnenplein van de campus. Onderweg kom je bordjes tegen met uiteenlopende beweegoefeningen, specifiek voor senioren. De bedoeling is om ouderen aan te sporen actief te blijven.”

De gezondheidsrally’s zijn vanaf 8 augustus overal toegankelijk voor iedereen en meer informatie vind je op de facebookpagina of de website van de stad.