Landen krijgt eigen (jeugd)ontmoetingsplaats, met steun van Europa DDH

15 juli 2020

16u18 0 Landen De jeugddienst van Landen lichtte zaterdag de plannen toe rond de inrichting van een (jeugd)ontmoetingsplaats die de naam ‘Loods J’ krijgt. Ze deden dat tijdens een open jeugdraad. In de meerjarenplanning werd zo’n 250.000 euro vrijgemaakt om dit te realiseren. Het project kan rekenen op Europese subsidies.

Bedoeling is een plek te maken waar jongeren terecht kunnen voor allerlei activiteiten. “Tijdens de jeugdraad konden de jongeren aangeven wat zij belangrijk vonden en waarmee er, volgens hen, rekening moest worden gehouden. Duurzaamheid, veiligheid, ontmoeting, sociale integratie en ruimte voor creativiteit staan blijkbaar centraal. In Loods J, een vroegere legerkazerne, willen we ook onze jeugdopbouwwerking huisvesten. Bedoeling is te werken met een box in de box principe zodat de werken vrij snel zouden moeten kunnen afgerond worden, het gebouw staat er immers al”, vertelt schepen van jeugd Saartje Ieven (L’anders). Op maandag 10 augustus staat er een actieve doe-dag gepland en de schepen hoopt dan ook dat vele helpende handen die dag aanwezig zullen zijn. “Jongeren mogen trouwens nog altijd hun creatieve ideeën en voorstellen aan ons bezorgen. Bedoeling is om alle jongeren hier een thuishaven te geven, in de winter in een beperkt verwarmd gedeelte, in de zomer over de hele site”, gaat Ieven verder die hoopt, eind van de zomer, de omgevingsvergunningen te kunnen regelen en dan zo snel mogelijk aan de inrichting te kunnen beginnen. “Het zou fijn zijn als alles klaar is volgende zomer”.