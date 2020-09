Landen keert terug naar het landelijke basketbal Erik Vandeweyer

23 september 2020

15u29 0 Landen Na bijna tien jaar in provinciale mag Landen zich opnieuw opmaken voor basketbal op landelijk niveau. Een echte titelviering zat er op het einde van vorig seizoen niet in, maar de motivatie is er niet minder om. Hoewel men het voorbije seizoen sterk presteerde, blijft men met de voeten op de grond.

Op 3 oktober begint Landen aan het nieuwe avontuur met een verplaatsing naar de buren uit Tienen. Coach Sven Manghelinckx kan teren op de fundamenten van vorig seizoen. “Bram Van Cauwenbergh keert terug naar de oude stal. Als spelverdeler was hij vorig jaar bij Hades aan de slag. Remy Penneman is de broer van Xavier die al bij ons speelt. De forward kent eveneens het huis. Stijn Stichelmans is een echte nieuwkomer. Hij komt over van Ninove. Zijn komst oogt misschien merkwaardig, maar hij is recent naar Limburg verhuisd en kwam zichzelf aanbieden. Piet Robben is de enige die de A-kern verlaat. Hij heeft een zware job als revisor en verkoos om met de B-ploeg aan te treden. Regelmatig traint hij wel eens mee en in nood kan hij altijd invallen.”

Extra transfer

In feite kan Landen ook over een vierde ‘nieuwkomer’ beschikken. Sven Manghelinckx verduidelijkt. “Marius Huynen is opnieuw fit. Acht maanden lang heeft hij niet gespeeld omwille van liesproblemen. Voor hem kwam de coronabreak op een gunstig moment. Marius is een meerwaarde voor het team. Het onderbreken van de competitie is voor de ploeg wel pijnlijk geweest. We stonden op de eerste plaats en hadden uitzicht op de titel. Veel jongens hadden nog nooit een titelviering meegemaakt. Dat werd hen spijtig genoeg ontnomen.”

Vage verwachtingen

Wat verwacht Sven Manghelinckx van het nieuwe seizoen? “Ik hoop dat het niet opnieuw een verloren campagne wordt, maar vrees er enigszins voor. Ik kan begrijpen dat er wedstrijden afgelast zullen worden of uitgesteld. Bij de jeugd was dat vorig weekend al het geval. Ik denk dat de kalender raar in elkaar zal steken. Niet veel ploegen zullen op hetzelfde moment evenveel wedstrijden op de teller hebben staan. We hopen op een rustig seizoen. In het verleden hadden Vlaams-Brabantse ploegen die promoveerden naar landelijke, het niet makkelijk. Ik denk aan Opwijk, Tienen, Aarschot B en Vorst. Toch hopen we op een verlengd verblijf nu we weer in landelijke zijn. De opener in Tienen is alvast leuk.”